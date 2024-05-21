من بينهم طبيب جراحة وطلّاب.. 3 شهداء و 8 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 3 شهداء وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة، إن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى الرازي عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاههم، ما أدى إلى ارتقائهم على الفور.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر، استشهاد الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي.

وأفاد مدير المستشفى الرازي فواز حماد، بأن 8 مواطنين أُصيبوا أيضًا برصاص الاحتلال، بينهم إصابتان خطيرتان.

وذكرت مصادر محلية، أن من بين الشهداء الثلاثة في جنين، طالب ومعلم مدرسة.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين هم من أطفال المدارس.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى مصابين في مخيم جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة في حارة الدمج عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال حارة الدمج بمخيم جنين، ودوت على الفور صافرات الإنذار في المخيم.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من آلياتها إلى المخيم، وسط إطلاق رصاص متواصل تجاه المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 8 آخرين.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين في بلاغ عسكري، "كشفنا تسلل قوات خاصة إسرائيلية على أطراف مخيم جنين، ونخوض معها اشتباكاً عنيفاً".

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال قرب وادي برقين غرب جنين.