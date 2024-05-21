"جنين تشتعل".. 7 شهداء و15 إصابةً برصاص الاحتلال في مخيم جنين

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 7 شهداء وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة، إن 7 شهداء وصلوا إلى مستشفى الرازي عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاههم، ما أدى إلى ارتقائهم على الفور.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر، استشهاد الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، جرّاء إطلاق الاحتلال الرصاص في محيط المستشفى.

وأفاد مدير المستشفى الرازي فواز حماد، بأن 15 مواطنًا أُصيبوا أيضًا برصاص الاحتلال، بينهم إصابتان خطيرتان.

وذكرت مصادر محلية، أن من بين الشهداء في جنين، المعلم علام زياد جرادات، والطفل محمود حمادنة.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين هم من أطفال المدارس.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى مصابين في مخيم جنين، من بينهم الصحفي عمرو مناصرة.

وأكدت مصادر صحفية أن قناصًا من جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، وسط مواجهات واشتباكات أطلق خلالها المقاومون عبوة ناسفة في جرافة الاحتلال على طريق مدرسة الوكالة وداخل حي الهدف.

وأعلنت كتائب القسام - جنين، أن مقاوميها يخوضون اشتباكات عنيفة للتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها، رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة.

ومن جهتها، أكدت سرايا القدس -كتيبة جنين، أن مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال المتقدمة في منطقة الوكالة بعبوة ناسفة، تم إعدادها مسبقاً... جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات.

ونفّذت جرافات الاحتلال أعمال تجريف لتخريب البنية التحتية في محيط مستشفى جنين الحكومي، وسط إطلاق نار متواصل تجاه الأهالي المتواجدين في محيط المستشفى.

وذكرت طواقم الإسعاف، أن هناك 10 مصابين على الأقل برصاص قوات الاحتلال لم يتمكّنوا من الوصول إليهم في مخيم جنين، جرّاء منع الاحتلال وإطلاق النار المتواصل تجاههم.

وفجر اليوم، اندلعت اشتباكات مسلحة في حارة الدمج عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال حارة الدمج بمخيم جنين، ودوت على الفور صافرات الإنذار في المخيم.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من آلياتها إلى المخيم، وسط إطلاق رصاص متواصل تجاه المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة 9 آخرين.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين في بلاغ عسكري، "كشفنا تسلل قوات خاصة إسرائيلية على أطراف مخيم جنين، ونخوض معها اشتباكاً عنيفاً".

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال قرب وادي برقين غرب جنين.