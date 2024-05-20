الغارديان: ترصد ارتفاع تأييد الفلسطينيين لحماس في الضفة الغربية لهذه الأسباب !

غزة/ فلسطين أون لاين

رصدت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع تأييد الفلسطينيين في الضفة الغربية لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنّ تصاعد هجمات المستوطنين واعتقال إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية يخلق مناخاً من الخوف وانعدام الثقة في حركة فتح الحاكمة وقيادة السلطة "المتهالكة"، الأمر الذي يسلط الضوء على عجزها عن حماية الفلسطينيين ويغذي شعبية حماس.

واستعرضت الصحيفة البريطانية قصة الشاب خليل (21 عاماً) وهو شاب خجول، تم اعتقاله في مداهمة قبل الفجر في أكتوبر الماضي بسبب ولائه لحركة حماس . ولكن عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية باب منزل عائلته، لم يخبروه عن سبب اعتقالهم له. وسُجن لمدة ستة أشهر دون تهمة، في ظروف وصفها بـ "غير المعقولة".

وقال: “الإسرائيليون يحاولون كبح جماحنا وإرهابنا باستخدام هذه الأساليب”، "الناس خائفون. لا توجد حرية تعبير... أخشى السفر إلى أي مدينة من مدن الضفة الغربية في حال تم اعتقالي. ومع ذلك، يبدو الأمر وكأنهم قد يقتحمون منزلي في أي لحظة".

وقال خليل: "إن هذه الاقتحامات تولد عدم الثقة تجاه السلطة الفلسطينية ولكنها تولد أيضاً الخوف من الهجوم من قبلهم - فهم لا يستطيعون حمايتنا ولكن في الوقت نفسه يمكنهم مهاجمتنا أيضاً"، مشيراً إلى تاريخ السلطة في اعتقال أعضاء من حماس في الضفة وغزة.

بالنسبة لخليل، فإن موجة المداهمات الإسرائيلية لم تحقق سوى القليل من إثارة غضب الناس. وأشار، وهو طالب في جامعة بيرزيت، إلى أن جميع قادة مجلس الطلبة الـ 24 تقريباً إما معتقلون أو يخشون الاعتقال. لقد فازت بأغلبية الكتلة التي تدعمها حماس في بيرزيت الانتخابات الطلابية السنوية في السنوات الأخيرة، في نصر يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه ريادة ديمقراطية نادرة للضفة الغربية بأكملها.

وتنظر حماس إلى هذه النجاحات باعتبارها إشارة واضحة إلى الدعم الشعبي الذي تحظى به، في ظل غياب انتخابات السلطة الفلسطينية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ولكن الخوف من الاعتقال، أو في بعض الحالات إعادة الاعتقال، كان سبباً في خنق العديد من التعبيرات السياسية المفتوحة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث حتى المناقشات غير الرسمية حول دعم حماس قد تعني المخاطرة بالاعتقال. تقول الصحيفة البريطانية.

وفي وقت سابق، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ارتفاعًا في دعم حماس في الأشهر التي تلت هجوم أكتوبر، وما بقي ثابتاً هو النفور من رئيس السلطة محمود عباس، والبحث عن بدائل سياسية لحكمه.

حماس تمنحنا بصيص أمل

وفي منزل بقرية المغير، حيث لا تزال الأرض السوداء الناجمة عن هجوم للمستوطنين مرئية على الطريق والسيارات بالخارج، كان أحمد حريصًا على التنفيس عن غضبه على السلطة الفلسطينية كما كان على الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين. وقد تم تغيير اسمه لاسم مستعار أيضًا.

يقول محمد، "السلطة الفلسطينية تظهر هنا بالبنادق – لماذا لا يستخدمونها عندما يهاجم المستوطنون؟ إنهم يأتون إلى هنا فقط لجمع الضرائب من ظهورنا. يأخذون كل شيء، ويعدوننا بالحماية ولا يقدمون لنا شيئًا. ولكن إذا حاولت حماية نفسك، فسوف يتم اعتقالك من قبل السلطة الفلسطينية قبل الإسرائيليين،" قال، بغضب وهو ينظر إلى القرية، حيث سرعان ما دوى صوت طلقات نارية في الهواء.

قرية المغير تم تصويرها من خلال نافذة مدمرة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين في أبريل 2024. تصوير: محمد توركمان / رويترز

وقال أحمد: "الحقيقة واضحة تمامًا: حماس تمنحنا بصيصًا من الأمل". “إن دعمي لحماس يتزايد باستمرار – وما تم أخذه بالقوة لا يمكن استعادته إلا بالقوة. حماس وحدها هي القادرة على الدفاع عنا ضد المستوطنين”.

“نحن نقاتل السلطة الفلسطينية – لا نستفيد منها. وقال: "من الواضح أنهم أعداءنا... ولا يوجد أي معنى لوجودهم"، مضيفًا أن السلطة "كثفت" حملتها على أنصار حماس في الأشهر الأخيرة، بحثًا عن الأسلحة والقبض على والده.

وأضاف: "الناس خائفون للغاية من مجرد رفع اللافتة". "أنت لا تجرؤ حتى على ذكر حماس، فحتى إطلاق اللحية يعتبر جناية. ولكن بينما يحاولون إبعاد الناس عن حماس، فإن دعمهم يتزايد”.

وقد أعرب قدورة فارس، أحد كبار أعضاء حزب فتح والذي يرأس لجنة الأسرى والسجناء السابقين التابعة للسلطة، عن قلقه من أن إخفاقاتهم الملموسة قد شجعت منافسيهم.

وأضاف أن المغير هو المكان الذي تعتمد فيه فتح تقليديًا على مجموعة كبيرة من الدعم، لكنه يخشى أن تؤدي هجمات المستوطنين المتزايدة، التي يشهدها أحيانًا جنود إسرائيليون أو حتى ينضم إليها، إلى تقويض التعاون الأمني السياسي للسلطة مع إسرائيل.

وقال: “إن هذا التعاون الأمني المستمر لا يعجب غالبية الفلسطينيين”. "أضف إلى ذلك أن هناك الفساد وعدم وجود انتخابات مما يعني الافتقار إلى الشرعية، وهذا يزيد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون حماس".

علمانيين ومسيحيين يعبرون عن دعمهم لحماس

ووصف فارس حضوره تجمعات سياسية في رام الله، العاصمة الفعلية للسلطة الفلسطينية، حيث فوجئ بسماع مشاركين علمانيين ومسيحيين يعبرون عن دعمهم لحماس.

وقال: "لقد ارتفعت شعبية حماس في الضفة الغربية بشكل واضح"، مضيفاً: "أحد أخطائنا الرئيسية هو اعتقال أعضاء حماس ويجب أن يتوقف".

وكان في قلب مخاوف فارس أن القرار الذي اتخذته فتح قبل ثلاثة عقود بالدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل لم يفعل في نهاية المطاف سوى القليل لمساعدة وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووصف فارس النتائج بأنها “أقل من الصفر… نحن بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات العميقة وإعادة تقييم رسالتنا الوطنية كفتح لنظهر أننا جادون في التغيير، وربما يمنحنا الناس فرصة”.

وقال: "الفلسطينيون يؤمنون الآن أكثر بأجندة حماس، وأن مقاومة الاحتلال هي الاستراتيجية الوحيدة الممكنة". لكنه أضاف: “إذا كان للشعب الفلسطيني دولته الخاصة وشعرنا بالحرية، أعتقد أن حماس ستعود مرة أخرى إلى كونها حزبًا صغيرًا”