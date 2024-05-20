في عملية قرصنة.. الاستحواذ على بيانات سرية لأكبر شركات التوطين والبناء الإسرائيلية

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر موقع صحيفة “كالكاليست” العبرية، أمس الأحد، أن خوادم وحواسيب شركة “عميجور” الإسرائيلية قد تعرضت للاختراق من قراصنة إنترنت مؤيدين للقضية الفلسطينية، والاستحواذ على بيانات سرية.

يذكر أن شركة “عميجور لإدارة الأصول” هي شركة تابعة للوكالة اليهودية، وهي مختصة بإدارة أملاك وعقارات ومباني الوكالة التي أُنشئت بأموال التبرعات، ولديها عقارات في جميع أرجاء فلسطين المحتلة، وتعد الشركة الثانية من حيث الحجم في مجال الإسكان الشعبي.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تملك معلومات حساسة، وقالت الشركة إن المهاجمين قد نجحوا في تحويل الصفحة الرئيسية للشركة إلى صفحة إنترنت أخرى تحمل “رسائل احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين”.

وذكر الموقع أن مجموعة القراصنة قد أعلنت عبر قناة خاصة بها على تطبيق تليغرام يوم الخميس الماضي أنها قد تمكنت من اقتحام حواسيب الشركة، وسرقة معلومات جمة منها.

وذكرت المجموعة أنها تمكنت من سرقة بيانات سرية يبلغ حجمها 500 غيغابايت.

من جهتها، ادعت الشركة أنها قد تعرضت بالفعل لمحاولة اختراق صباح 16 مايو/أيار من قبل إحدى المجموعات التابعة لحركة حماس، على حد قولها.