فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسّام تبث مشاهد جديدة للاشتباكات بين مجاهديها وجنود الاحتلال بمعارك شرق جباليا

في يومها الـ 227 تواليًا.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

شرطة رفح: استهداف الاحتلال لعناصر الشّرطة جريمة مخالفة للقانون الدولي والإنساني

يعلون: نتنياهو أرسل جنودنا لمعركة بلا هدف وأعلن استسلامه لـ"الذّيل الذي يهز الكلب".. ماذا يقصد؟

جائزة الهيثم للمراسل الميداني.. مسابقة أردنية لدعم تعليم أطفال غزة

قطر تؤكد استمرار وساطتها للتّوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

حماس تقدّم التّعزية للجمهورية الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه

الهلال الأحمر الإيراني يعلن انتشال جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه

مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم طائرته المروحية

الضفة الغربية: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 8800

بالفيديو القسّام تبث مشاهد جديدة للاشتباكات بين مجاهديها وجنود الاحتلال بمعارك شرق جباليا

20 مايو 2024 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، مشاهد جديدة  للاشتباكات الضّارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الذي بثّته قناة الجزيرة الفضائية، التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال ودك آلياتهم واستهدافها في محور التوغل شرق مدينة جباليا.

وكشف الفيديو تدمير كتائب القسام لعدد من آليات الاحتلال بشكل كلي وجزئي، بالإضافة إلى استهداف أحد الجنود الذين تحصّنوا داخل أحد المنازل.

وفي نهاية الفيديو، عرضت القسام جزءًا من قطع ومعدات الآليات التي استهدفوها خلال المعارك الضارية.

ولليوم الـ 227 تواليًا، تواصل كتائب القسام دك جنود الاحتلال وتدمير آلياته في محاور التوغل بغزة، من خلال تنفيذ عمليات نوعية أوقعت خلالها أفراد القوات الصهيونية بين قتيل وجريح، بعضها اعترف بها جيش الاحتلال، ومعظمها أخفاها في ظل اتخاذه نهج التكتم الإعلامي بما يتعلق بخسائر الجيش بغزة.

وأمس الأحد، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط ثالث، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل اثنين آخرين، متأثرا بجراحه في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر\تشرين الأول 2023  إلى 283 بحسب إحصاءات  الإعلام العبري.

كما ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، إلى 631 قتيلاً. 

#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى #اشتباكات جباليا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة