الضفة الغربية: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 8800

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، حيث اعتقل الاحتلال 21 مواطناً بينهم أسرى أفرج عنهم مؤخراً وأعاد الاحتلال اعتقالهم، كما اعتقل 6 آخرين من مدينة رام الله.

وأشار إلى أنه تخلل عمليات الاعتقال اقتحام وتنكيل واسع، واعتداءات بالضرب المبرّح، بالإضافة إلى تخريب وتدمير في منازل المواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن الاحتلال يتبع سياسة "العقاب الجماعي" من خلال مداهمة منزل عائلات الأسرى واعتقالهم، لافتًا إلى أن أن قوات الاحتلال دهمت وفتشت منزل عائلة الأسير إسلام حامد في بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله؛ وهو معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاماً.

ووفقًا لتقارير نادي الأسير، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد الـ 7 من أكتوبر إلى 8800 حالة، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.