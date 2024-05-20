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بالفيديو والصور الهلال الأحمر الإيراني يعلن انتشال جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه

20 مايو 2024 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، صباح اليوم الإثنين، عن تمكن طواقمه من انتشال جثامين ضحايا تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، إن "جثامين المتوفين ستنقل إلى "روضة الشهداء" في تبريز.

وفجر اليوم، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.



وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني، أن مروحيةً تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله رحمتي، وعددًا من المرافقين، اضطرت للهبوط "الصعب" بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن مروحية الرئيس رئيسي تعرضت لحادثة في طريق عودتها من  مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" برفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز.

وأوضحت أن الطائرة تحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي أوزي وبير داود في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.



ويُشار إلى أن إبراهيم رئيسي (64 عامًا)، هو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الايرانية.

ولد رئيسي عام 1960 في مدينة مشهد، وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية.

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