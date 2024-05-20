شرطة رفح: استهداف الاحتلال لعناصر الشّرطة جريمة مخالفة للقانون الدولي والإنساني

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت قيادة شرطة محافظة رفح، اليوم الإثنين، أن استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عناصر الشرطة يمثل جريمة مخالفة للقانون الدولي والإنساني.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان صحافي، أن تكرار استهداف الاحتلال لضباط وعناصر جهاز الشرطة هو إمعان في الجريمة بحق الجهاز؛ بهدف إشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وكسر صمود الشعب في ظل العدوان.

وأشارت إلى أن جهاز الشرطة هو جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي، لافتةً إلى أن إقدام الاحتلال على اغتيال ضباط وعناصر الشرطة يأتي دون أي مبرر، سوى أنهم يقومون بواجبهم الخدماتي والإنساني تجاه المواطنين.

وشددت على أن الشرطة وبكافة إدارتها تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين الجبهة الداخلية وتنظيم الأمور الحياتية اليومية وحماية المؤسسات العامة والأسواق في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وناشدت قيادة الشرطة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف كوادر جهاز الشرطة؛ من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم في مساعدة المواطنين وتقديم الخدمة لهم.

وحمّلت الاحتلال مسؤولية المساس بقيادتها أو عناصرها، والتي تهدف من خلال استهدافهم إشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وكسر صمود شعبنا في ظل العدوان.

وأمس الأحد، ارتقى مدير شرطة تل السلطان أيمن حمدان خفاجة، في غارة صهيونية استهدفت منزله في حي تل السلطان غرب محافظة رفح، ما أدّى إلى ارتقائه برفقة اثنين من أفراد عائلته وإصابة آخرين.