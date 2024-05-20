انتهاكات "متواصلة".. هدم منزل في بيت لحم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومُداهمات تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في بيت لحم، شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، بهدم بناية تعود إلى المواطن يوسف الأطرش، مكونة من أربعة طوابق في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن عمر البناية أكثر من 20 عامًا، إلا أن الاحتلال تعمّد في الفترة الأخيرة التضييق على أهالي قرية ارطاس، وهدم العديد من المباني بحجة عدم الترخيص، وهدم غرف زراعية، ناهيك عن اقتحامات المستوطنين المتواصلة للقرية وممتلكاتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة زعترة شرق بيت لحم.

في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت عددًا كبيرًا من المواطنين من بينهم أسرى محررون، عُرف من بينهم: الأسير المحرر مقداد عمر القواسمة، وسام حسام القواسمة، يوسف سعد القواسمة، مصطفى عبد القادر ادريس، همام جمال شاور، أمين برهان الجنيدي، أحمد خالد الجنيدي، عبد الله حاتم الجعبري، تقى الهشلمون، حاتم حازم زغير، الشقيقان عمار ورضا جبريل من مخيم العروب، مشير حسن اخليل من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر يعقوب الحيح وشقيقه صهيب من بلدة صوريف.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة بيت أمر شمال الخليل، استهدف خلالها الشبان جنود الاحتلال بعبوة محلية الصنع.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة، واعتقلت المواطن رائد عرقاوي والد الشهيد خالد عرقاوي عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت القوات الصهيونية قرية بدرس غرب رام الله، واعتقلت الشاب عمر مصطفى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزليّ والد الأسير إسلام حامد وشقيقه خليل في بلدة سلواد شرق رام الله وخرّبت محتويات المنزلين وفتشتهما.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وبلدة بدو شمال غرب القدس، واعتقلت الشاب سعد الله بدوان عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، لعدة ساعات متواصلة،مدينة قلقيلية وانتشرت في أحيائها وشوارعها.