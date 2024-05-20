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حماس تقدّم التّعزية للجمهورية الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه

20 مايو 2024 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، التعزية والمواساة والتّضامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوفاة الرَّئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية سعادة الدكتور حسين أمير عبد اللّهيان، وعددًا من المسؤولين إثر الحادث المؤسف في سقوط المروحية التي كانت تقلهم من شمال غرب إيران.

وقالت حماس في تصريح صحافي،  "نتقدّم بخالص التعزية وعميق المواساة والتضامن إلى المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد علي خامنئي، وإلى الحكومة الإيرانية، والشعب الإيراني الشقيق، بوفاة فخامة الرَّئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية سعادة الدكتور حسين أمير عبد اللّهيان، وممثل المرشد الأعلى وإمام الجمعة في تبريز السيّد محمد علي آل هاشم، والسيّد مالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، إثر الحادث المؤسف والفاجعة الأليمة، في سقوط المروحية التي كانت تقلهم من شمال غرب إيران".

وأعربت عن مشاركتها الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمُصاب الجلل.

وأضافت: "هذا الحادث الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مشرّفة في دعم قضيّتنا الفلسطينية، ومساندة نضال شعبنا المشروع ضدّ الكيان الصهيوني، ودعمها المقدّر للمقاومة الفلسطينية، وجهودها الحثيثة في التّضامن والإسناد في كافة المحافل والمجالات لأهلنا في قطاع غزَّة الصامد  في ظل معركة طوفان الأقصى، وسعيها  وجهدها السياسي والدبلوماسي  المكثف لوقف العدوان الصهيوني ضدَّ شعبنا الفلسطيني".

وأكدت حماس أنهل على ثقة أنَّ الجمهورية الإسلامية في إيران ستكون قادرة على تجاوز تداعيات هذا الفقد الكبير؛ "فالشعب الإيراني العزيز يملك مؤسسات عريقة قادرة على التعامل مع هذه المحنة الشديدة".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مقتل الرئيس الإيراني #سقوط طائرة الرئيس الإيراني

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