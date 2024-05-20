في يومها الـ 227 تواليًا.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 227 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على جميع مناطق قطاع غزة، مرتكبًأ فيها أبشع المجازر التي تُسجل في تاريخ حروب العصر الحديث.

وفي اليوم الـ 227 من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 35386 شهيدًا، وإصابة 79366 آخرين، منذ السابع من أكتوبر.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال شن غاراته وقصفه المدفعي والبحري على كافة مناطق قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة ارتقى على إثرها عددًا من الشهداء وأُصيب آخرون.

في خان يونس، أفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال توغّلت بشكل محدود في مناطق شرق بلدة للقرارة شمال شرق خانيونس بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل.

وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة القرارة شمالي خانيونس جنوبي القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

في رفح، ارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "خفاجة" قرب مدرسة القادسية في منطقة تل السلطان غرب رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 8 مواطنين آخرين.

كما أطلقت الزوارق البحرية نيرانها تجاه بحر مدينة رفح، بالتزامن مع غارات متواصلة على عدة مناطق متفرقة في المدينة.

في المحافظة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منطقة أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن إطلاق الطيران المروحي نيرانه تجاه شاطئ النصيرات والزوايدة وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد الشهيد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على مدينة غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال إثر استهدافها محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال شقة مدير مركز شرطة الشيخ رضوان "سالم العطار" في منطقة أبو اسكندر بمنطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، غارات عنيفة على مناطق وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

في رفح، ارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "خفاجة" قرب مدرسة القادسية في منطقة تل السلطان غرب رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 8 مواطنين آخرين.

كما أطلقت الزوارق البحرية نيرانها تجاه بحر مدينة رفح.