الصحة العالمية تحذر من تداعيات استمرار إغلاق معبر رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، اليوم، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة، والقصف المكثف، وعدم مرور المساعدات عبر غزة، عوامل تعرض حياة المدنيين وصحتهم لخطر جسيم".

وتابع "غيبريسوس"، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح منذ السادس من أيار الجاري، لافتاً إلى أن الحركة فيه محدودة بسبب "القيود الأمنية".

وأعرب عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود "أعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وزيادة تدفق المرضى المصابين إليه، وذلك نظرا لقدرة المستشفى المحدودة على تقديم الرعاية".

ودعا لوقف إطلاق النار في غزة، "لتحقيق السلام للمدنيين هناك"، على حد وصفه.