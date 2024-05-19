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الداخلية بغزة تدين اغتيال الاحتلال مدير مباحث المحافظة الوسطى ومرافقه

19 مايو 2024 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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الداخلية بغزة تدين اغتيال الاحتلال مدير مباحث المحافظة الوسطى ومرافقه
غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على اغتيال مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى، ومرافقه، أثناء قيامهما بواجبهما الشرطي في المحافظة صباح اليوم الأحد، وكذلك استهداف قوة شرطية مكونة من أربعة ضباط أثناء عملها في تقديم الخدمة للمواطنين بمخيم النصيرات الليلة الماضية.

واستشهد مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي ومرافقه جهاد الحميدي، صباح اليوم، إثر استهدافهم من طائرة مسيرة إسرائيلية في دير البلح.

وقالت وزارة الداخلية، إن تكرار استهداف الاحتلال لضباط وعناصر جهاز الشرطة "هو إمعان في الجريمة بحق الجهاز؛ بهدف إشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وكسر صمود شعبنا في ظل العدوان"، مؤكدة أن جهاز الشرطة "هو جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي".

وأشارت إلى أن إقدام الاحتلال على اغتيال ضباط وعناصر الشرطة يأتي دون أي مبرر، سوى أنهم يقومون بواجبهم الخدماتي والإنساني تجاه المواطنين.

وناشدت وزارة الداخلية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف كوادر جهاز الشرطة؛ من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم في مساعدة المواطنين وتقديم الخدمة لهم.

#غزة

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