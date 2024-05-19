إيكونوميست: الحديث عن الملاذ الأخير لحماس مبالغ فيه وجيش "إسرائيل" عالق بحلقة من الموت

غزة/ فلسطين أون لاين

عرّفت حكومة الاحتلال الحرب على غزّة منذ شنِّها في تشرين الأول/ أكتوبر بأنّها "حرب وجوديّة وحرب استقلال ثانية". الأهداف الإسرائيليّة الرسميّة والعلنيّة للحرب كانت القضاء على قدرات حماس العسكريّة، ومنع نشوء أيّ تهديد عسكريّ من غزّة على إسرائيل في المستقبل.فيما بعد، أضيف إلى تلك الأهداف هدف تحرير الأَسرى والمخطوفين الإسرائيليّين لدى حماس.

وبعد مرور سبعة أشهر من الحرب على غزّة، تجد "إسرائيل" نفسها في أزمة إستراتيجيّة، إذ لم تحقِّق أيًّا من أهداف الحرب المعلَنة، ولم تحرّر الأسرى والمخطوفين، ولم تحسم الحرب، ولم تتمكّن من فرض شروطها لوقف إطلاق النار.

وفي مقالٍ أفردت له صفحتها الرئيسية، ترى مجلة Economist البريطانية، أن جيش الإسرائيلي، وبعد 8 أشهرٍ من القتال، لا يزال عالقًا في حلقة من الموت في غزة، فيما تستمر حركة حماس في إعادة سيطرتها وتغيير تكتيكاتها العسكرية بشكلٍ يستنزف قدرات الجيش الإسرائيلي، وذلك بتجنب الأولى المواجهة المباشرة واعتماد "حرب العصابات".

واعتبرت المجلة البريطانية، أنه لن تكون هناك مواجهة مأساوية بين حماس والجيش الإسرائيلي في رفح، لأنها مثل أغلب الحركات الفدائية ستعمل على تفادي الدخول في صراع مباشر مع عدو أفضل منها من حيث العتاد والعدة.

وتقول المجلة البريطانية، إن حالة من الدراما أحاطت بالحملة العسكرية الإسرائيلية التي عاد الجيش الإسرائيلي ليشنها على مناطق مثل حي الزيتون أو جباليا بشمال غزة٬ والتي بدأت بالتزامن مع القتال في رفح. وحارب الجيش الإسرائيلي هناك العام الماضي، ثم عاد لشن هجوم استمر أسبوعين في فبراير/شباط٬ والآن يعود للمرة الثالثة، وربما ليست الأخيرة٬ ليصبح الجيش الإسرائيلي عالقاً في حلقة من الموت في غزة.

وقالت إيكونوميست إن الحديث عن مدينة رفح باعتبارها الملاذ الأخير لحماس مبالغ فيه، مشيرة إلى أنه بعد 8 أشهر من الحرب، ليس لدى إسرائيل أي خطة لمنع محاولات حماس إعادة السيطرة على أجزاء أخرى من غزة، كما أدى رفض نتنياهو الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب إلى قطيعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وبشكل متزايد، مع جنرالاته بالجيش أيضا.

حرب عصابات في رفح وجباليا

ومع بدء الهجوم الإسرائيلي، يعتقد مسؤولو الجيش أن حماس قد نقلت بالفعل جزءاً من قواتها إلى أماكن أخرى. وسوف تترك كتيبة في رفح لمهاجمة جيش الدفاع الإسرائيلي، ولكن لن تكون هناك مواجهة دراماتيكية: فمثلها مثل أغلب حركات حرب العصابات، سوف ترغب حماس في تجنب الدخول في صراع مباشر مع عدو أفضل تسليحاً مع استنزاف الجيش الإسرائيلي.

وبدلاً من ذلك، فإنها تهاجم إسرائيل في أماكن أخرى أيضاً٬ وفي الأيام الأخيرة، قصفت حماس ممر نتساريم، وهو خط من المواقع الاستيطانية الإسرائيلية سابقاً٬ كان يمتد بعرض قطاع غزة؛ وأطلقت حماس الصواريخ على قاعدة عسكرية في كرم أبوسالم؛ وأطلقت وابلاً من الصواريخ على سديروت وعسقلان في جنوب إسرائيل٬ كما وجهت ضربات مميتة للجيش الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة٬ مما يعني أن الحركة لا تزال تتمتع بقوة ومرونة تكتيكية في أرض المعركة.

وتحاول كتائب القسام المحافظة على نقاط قوتها وتمركزها في شمال غزة٬ وصد الاختراقات الإسرائيلية المتعثرة في جبهات عديدة تحاول تطويق مناطق الشمال واختراق جباليا التي لا يزال بها نحو 200 ألف مدني يرفضون النزوح منها.

ويصف الوافدون الجدد إلى المواصي الظروف غير الإنسانية، حيث تتكدس الخيام على الكثبان الرملية، ولا يتوفر سوى القليل من الطعام والمياه، ولا توجد بنية تحتية للصرف الصحي. وبعد أن استولت إسرائيل على معبر رفح في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت مصر تسليم المساعدات. وقد تم إغلاق معبر كرم أبو سالم مراراً.

وفي الأسبوع الذي بدأ يوم 6 مايو/أيار، دخلت فقط ست شاحنات محملة بالمساعدات إلى جنوب غزة. ويقول عمال الإغاثة إن الإمدادات تتضاءل في جميع أنحاء الجنوب مع تحرك مئات الآلاف من الأشخاص، وليس الإخلاء المنظم الذي حث عليه بايدن على الإطلاق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها نتنياهو مطالب بايدن. وقد رفض الحديث عن "اليوم التالي" في غزة، على الرغم من مناشدات المسؤولين الأمريكيين. لقد روَّج الأمريكيون لخطتهم الخاصة، والتي تبدأ بالتزام إسرائيلي بالسماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة. ومن هناك يأملون في التوسط في اتفاق ثلاثي تقوم فيه السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد يؤدي ذلك إلى إطلاق العنان للدعم العربي لإعادة الإعمار واستئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

إسرائيل سوف تخوض حرباً بلا نهاية مع حماس

في النهاية٬ فإن القول بكل هذا أسهل من الفعل: فمن الصعب أن نتصور، على سبيل المثال، أن السلطة الفلسطينية الضعيفة والفاسدة قادرة على حكم غزة بشكل فعال. واستبعد نتنياهو إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة وأمضى أشهراً في مساواة السلطة الفلسطينية بحماس. ويريد حلفاؤه من اليمين المتطرف إعادة بناء المستوطنات اليهودية التي قامت إسرائيل بتفكيكها في عام 2005. ورغم أن نتنياهو لا يشاركهم هذا الهدف، فإنه لا يريد أن يزعجهم من خلال الوعد بالسيطرة الفلسطينية على غزة. وبدلا من ذلك، سمح للمنطقة بالانتقال إلى الفوضى وتوريط الجيش في رمال غزة.

وقد تذمر الجنرالات الإسرائيليون بشأن هذا الأمر سراً لعدة أشهر. وفي مؤتمر صحفي عُقد في 14 أيار/مايو، سُئل دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش، عما إذا كانت الهجمات المتكررة في شمال غزة هي نتيجة لفشل الحكومة في وضع خطط ما بعد الحرب. وقال: "ليس هناك شك في أن وجود بديل لحماس سيشكل ضغطاً عليها، لكن هذه مسألة تتعلق بالمستوى السياسي". بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، بدت كلماته وكأنها توبيخ نادر لسياسة نتنياهو.

وفي اليوم التالي، حذَّر يوآف غالانت، وزير الدفاع، من أن إسرائيل قد تتجه نحو حكم عسكري طويل الأمد في غزة. وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، لشبكة سي بي إس، وهي شبكة إذاعية، محذراً من مخاطر ترك الفراغ لحماس٬ على حد تعبيره؛ حيث إن الحركة تستطيع إعادة بناء نفسها في كل مرة.

ودفع جيش الدفاع الإسرائيلي باتجاه شن هجوم بري كبير في أكتوبر/تشرين الأول، وهو يعلم تمام العلم أن نتنياهو سيكون كارهاً للحديث عن دبلوماسية ما بعد الحرب. ودعمت أمريكا هذا الهجوم. لقد أدركوا متأخرين ما كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل أشهر: أنه بدون خطة لتأمين غزة وحكمها، فإن إسرائيل سوف تخوض حرباً بلا نهاية مع حماس التي لن تستسلم بسهولة.