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مصيره لا يزال مجهولًا.. تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني لحادث "غامض"

19 مايو 2024 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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وكالة تنسيم/ أرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير أولية عن هبوط صعب لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأحد، بأن طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مكون من ثلاث طائرات تعرضت لحادث.

وذكرت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء"، بأن بعض التقارير أشارت إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح، حسب وكالة تنسيم.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وعلى الفور، بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني، والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة، بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

وقد وصل السيد مهرابيان والسيد بذرباش، وزيرا الطاقة والطرق، اللذان كانا على متن المروحيتين الأخريين، إلى وجهتهما بسلام، حسب الوكالة.

المصدر / وكالة تسنيم + وكالات
#إيران #سقوط طائرة

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