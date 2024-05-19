مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية

غزة/ فلسطين أون لاين

قال مسؤول إيراني إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر عقب حادث المروحية، في حين بث التلفزيون الرسمي الإيراني أدعية من أجل سلامته.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس"مقلقة للغاية، لكن لا نزال يحدونا الأمل".

من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند إن مروحية الرئيس الإيراني "هبطت بمنطقة جبلية وعرة، والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيّرات".

وأوضح كوليوند أنه لا إمكانية لمواصلة البحث جوّا، والعمل يقتصر الآن على الطرق البرية.

وأضاف كوليوند أن 40 فريقا للتدخل السريع يشاركون في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، مشيرا أيضا إلى إرسال 6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن عملية البحث تستمر في ظروف جوية صعبة وفي منطقة جبلية لا يمكن الوصول إليها بسهولة، مضيفا أنه سيتم إرسال مزيد من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

أفادت تقارير عن هبوط صعب لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأحد، بأن طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مكون من ثلاث طائرات تعرضت لحادث.

وذكرت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء"، بأن بعض التقارير أشارت إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح، حسب وكالة تنسيم.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وعلى الفور، بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني، والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة، بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

وقد وصل السيد مهرابيان والسيد بذرباش، وزيرا الطاقة والطرق، اللذان كانا على متن المروحيتين الأخريين، إلى وجهتهما بسلام، حسب الوكالة.

المصدر / وكالة تسنيم + وكالات