نادي الأسير يدعو للإفراج الفوري عن الأسيرتين الحوامل غيظان وغوانمة

رام الله - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرتين عائشة هلال غيظان (34 عامًا) وجهاد محمود غوانمة (33 عامًا) من رام الله، وكلاهما حامل. الأسيرة غيظان حامل في شهرها السابع، بينما الأسيرة غوانمة حامل في شهرها الرابع، وتحتجزان في ظروف صعبة في سجن (الدامون) دون توفير الرعاية الصحية اللازمة. هما من بين 80 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال.

أفاد نادي الأسير، الأحد، أن الاحتلال يصر على اعتقالهما بتهمة "التحريض"، وهي تهمة يستخدمها الاحتلال بشكل متزايد منذ بداية حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسيرة غيظان، أم لخمسة أطفال وشقيقة الشهيد أحمد غيظان، اعتقلت في 4 نيسان 2024، كما اعتُقلت شقيقتها عيناء غيظان وأفرج عنها بشروط. كما اعتُقل اثنان من أشقائها، عبد الهادي وسليمان غيظان، وهما محتجزان في معتقل (عتصيون) بتهمة "التحريض".

في قضية مشابهة، اعتقلت قوات الاحتلال في 26 نيسان 2024، الأسيرة جهاد محمود غوانمة من مخيم الجلزون/رام الله، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من ضعف في الدم وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة. ولها أربعة أشقاء معتقلين في سجون الاحتلال.

ذكر نادي الأسير أن الأسيرتين تعرضتا لإجراءات انتقامية وتجويع وظروف عزل وحرمان من الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التفتيش العاري وعمليات التنكيل منذ لحظة اعتقالهن.

اعتبر نادي الأسير أن استمرار اعتقال الأسيرتين جريمة تضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري للإفراج عنهما وتحمل مسؤوليتها في وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار الجاري بلغ أكثر من 9300، بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.