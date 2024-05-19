حزب الله يقصف مواقع "إسرائيلية" وسموتريتش يهدد بتوغل عسكري في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، الأحد، استهداف جيب عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب في بيان، إنه "بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري إليه، استهدفه عناصرنا بصاروخ ‏موجه، وأصابوه إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح".

وأضاف أنه "بعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات، استهدفهم العناصر بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".

وفي بيان آخر، أشار الحزب إلى استهداف مقاتليه "موقع الرمثا (شمال) ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

من جهته، هدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بإعادة احتلال جنوبي لبنان في حال لم يتوقف تنظيم حزب الله عن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء اجتماع لحزبه عقده في منطقة الجليل شمالي الأراضي المحتلة والتي تتعرض لصواريخ "حزب الله"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال سموتريتش: "علينا إصدار مهلة علنية لحزب الله بالتوقف التام عن إطلاق النار والانسحاب إلى ما بعد (نهر)الليطاني".

وأضاف: "إذا لم يستجب حزب الله لمطالبنا بالكامل يجب على الجيش الإسرائيلي أن يشن هجوما للدفاع عن بلدات الشمال في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الدخول البري والسيطرة العسكرية على منطقة جنوبي لبنان".

وحتى الساعة 10:10 (ت.غ)، لم يعلق "حزب الله" على تهديد سموتريتش، لكن الحزب أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يوقف هجماته على إسرائيل إلا بعد وقف "العدوان" على قطاع غزة.