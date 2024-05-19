الضفة: استشهاد شاب فلسطيني قرب حاجز "الكونتينر" العسكري

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرًا بجراحه، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في تصريح صحفي، أن طواقمها الطبية استلمت شهيدًا قرب حاجز "الكونتينر" ونقلته إلى مستشفى الحسين في بيت جالا قضاء مدينة بيت لحم.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب الحاجز العسكري، والذي يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد الجنود في المكان.

وأشارت مصادر صحفية، " إلى أن الشاب أصيب بعيارات نارية وتُرك على الأرض دون السماح لأحد بتقديم الإسعاف له أو الاقتراب منه.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني أشهر سكينًا، على حاجز "الكونتينر" محاولًا طعن الجنود.

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