الدفاع المدني بغزة: مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في شمال غزة، الأحد، أن مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع خرج عن الخدمة في ظل تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المتواصل لمحيط المشفى.

وقال الدفاع المدني بشمال غزة في بيان، إن "مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع خرج عن الخدمة في ظل تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المتواصل لمحيط المستشفى".

وأضاف أن "الاحتلال يطلق قذائفه المدفعية باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر ببلدة جباليا".

وذكر أن فرق الإنقاذ والأطقم الطبية "انتشلت مئات الشهداء في جباليا جراء قصف طيران الاحتلال ولا يزال آخرون تحت الأنقاض".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 8 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

وفي 11 مايو/ أيار الجاري، طالب الاحتلال بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور "بشكل فوري"، والتوجه نحو "المأوى" في مناطق غربي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيدا وجريحا، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي العدوان رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.