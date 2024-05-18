حرب الإبادة متواصلة.. 300 منزل مدمر في جباليا شمال غزّة وجثث على الطرقات

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن جيش الاحتلال دمر 300 منزل في جباليا شمالي القطاع منذ بداية عمليته العسكرية هناك قبل أسبوع.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل: "تصلنا نداءات استغاثة بأن هناك العديد من الجثث ملقاة على الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي".

وأوضح بصل أن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار هائل بالمباني السكنية والبنية التحتية في بلدة ومخيم جباليا.

وذكر أن الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني يصعب عليهما الوصول إلى أماكن مختلفة في جباليا، نتيجة للقصف وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم مباشرة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 7 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

وفي 11 مايو/ أيار الجاري، طالب الجيش الإسرائيلي بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور "بشكل فوري"، والتوجه نحو "المأوى" في مناطق غربي مدينة غزة.