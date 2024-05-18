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أبو عبيدة: نتنياهو يزجُّ بجنوده ليقتلوا بأزقة غزة بحثًا عن رفات وجثامين

18 مايو 2024 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، إن قيادةُ العدو (الاحتلال الإسرائيلي) تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له اليوم السبت، نشرها عبر منصته على موقع "تيليغرام"، أن "نتنياهو يُفضّل أن يُقتَل جنودُه وهم يبحثون عن رفاتٍ وجثامين على الذهاب لتبادل أسرى لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية".

وفي تصريح سابق، صباح اليوم، قالت كتائب القسام: "تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد رعدية".

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها في عدة محاور بالقطاع.

كما أعلنت كتائب القسام أمس الجمعة، تمكنها "خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية مختلفة بين دبابات وناقلات وجرافات في كافة محاور القتال".

#غزة #رفح

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