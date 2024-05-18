النمسا تعلن أنها ستفرج عن الأموال المخصصة لتمويل الأونروا قريبًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت النمسا، في وقت سابق اليوم السبت، عن إلغاء قرار سابق يتعلق بتجميد تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". مؤكدة أنها "ستفرج عن الأموال المخصصة لتمويل الأونروا".

وقال وزارة الخارجية النمساوية، في تصريح صحفي لها، إن قرارها جاء بعد وضع الأونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.

وأفادت الخارجية النمساوية: "بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلا للأونروا من جديد".

وأضافت أن تمويلا قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) أدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف.

وكانت النمسا إحدى الدول المانحة التي جمدت تمويلا قيمته نحو 450 مليون دولار.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستستأنف التعاون مع الأونروا عقب تقرير بقيادة وزيرة الخارجية السابقة كاترين كولونا حول إجراءات الوكالة الأممية المتعلقة بضمان الالتزام بمبادئ الحياد.