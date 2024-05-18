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مشعل: نحن أمام لحظة تاريخية لهزيمة "إسرائيل" وتفكيك المشروع الصهيوني

18 مايو 2024 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم السبت، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتقهقر ويفقد ثقته بنفسه بعد مرور 8 أشهر على المعركة.

وأوضح مشعل في تصريح صحافي أن المقاومة في غزة بخير وأعادت التموضع في كل مكان.

وقال، "نحن أمام لحظة تاريخية وفرصة لهزيمة "إسرائيل" وتفكيك المشروع الصهيوني".

وطالب مشعل جماهير الأمة لمواصلة الغضب والانتفاض حتى وقف العدوان الإسرائيلي، داعيًا لتشكيل طوفان لحصار السفارات الأمريكية و"الإسرائيلية" حول العالم.

وختم مشعل بالتأكيد أن المطلوب من الدول العربية والإسلامية تشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه الاحتلال والإدارة الأمريكية.

#خالد مشعل #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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