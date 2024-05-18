"20 مثلثًا أحمر".. القسّام تقطف رؤوس جنود الاحتلال وتدكُّ آلياته بمحاور توغله برفح وغزّة

غزة - فلسطين أون لاين

دكّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، جنود الاحتلال وآلياته التي حاولت التّوغل في قطاع غزة، وأذاقتهم المزيد من الخسائر، وحوّلت أجسادهم إلى جثث ودباباتهم إلى قطع معدنية غير صالحة للاستعمال.

وفي باكورة العمليات البطولية لليوم الـ 224 من معركة طوفان الأقصى، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مجاهديها قتلوا 20 جنديًا من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وجرحوا آخرين، تزامنًا مع تدمير عدة آليات عسكرية.

وصرحت كتائب القسام في بلاغ عسكري لها نشرته عبر منصتها على "تيليغرام"، مساء اليوم، بأن مجاهديها استدرجوا قوة "إسرائيلية" راجلة وفجروا عبوة مضادة للأفراد بها، شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت "القسام": "أكد مجاهدونا مقتل 5 جنود من أفراد القوة الصهيونية، وإصابة آخرين". مبينة أن العملية وقعت في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح.

واستهدف مجاهدو القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنّها دكّت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

ودمّر المجاهدون دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، "أطلقنا صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كما استهدف مجاهدو القسام دبابة ميركافا في حي التنور شرق رفح.