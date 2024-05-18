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"15 مثلثًا أحمر في عملية واحدة".. القسّام تقطف رؤوس جنود الاحتلال وتدكُّ آلياته بمحاور توغله في غزة

18 مايو 2024 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دكّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، جنود الاحتلال وآلياته التي حاولت التّوغل في قطاع غزة، وأذاقتهم المزيد من الخسائر، وحوّلت أجسادهم إلى جثث ودباباتهم إلى قطع معدنية غير صالحة للاستعمال.

وفي باكورة العمليات البطولية لليوم الـ 224 من معركة طوفان الأقصى، تمكّن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جنديًا صهيونيًا بعد اقتحام مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر وبعدها فجر المجاهدون عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت كتائب القسام  في بلاغ عسكري منفصل، أنّها دكّت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

كما استهدف مجاهدو القسام من استهداف دبابة ميركافا في حي التنور شرق رفح.

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