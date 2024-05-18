شهيد وإصابات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى (١٧ عامًا) أُصيب بالرصاص الحي في الكتف خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، وقدمت طواقم الهلال الأحمر له الإسعاف ونقلته إلى مستشفى رفيديا.

واقتحمت آليات الاحتلال برفقة جرافة شوارع وأحياء المخيم تحت غطاء من طائرات التصوير "دورون" في أجواء المخيم.

وعمدت جرافة الاحتلال القيام بأعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في شارع المدارس وشارع السوق داخل المخيم.

في جنين، قصفت طائرة حربية "إسرائيلية" منزلًا بحارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى لاستشهاد المطارد إسلام خمايسة وإصابة 8 آخرين.



وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشهيد خمايسة وإصابة 8 آخرين، جرّاء قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في حي الدمج في مخيم جنين.

وأوضحت وزارة الصحة أن 5 إصابات بشظايا وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت 3 إصابات إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة برطعة جنوبي مدينة جنين واعتقلت عمالًا من قطاع غزة من داخل عمارة سكنية بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

كما اقتحم الجنود بلدة المغير شمال شرق رام الله.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة الشاب طارق داود بعد اقتحام منزلهم في مدينة قلقيلية، للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

كما داهمت قوات الاحتلال محلاً تجارياً قرب حي جعيدي بمدينة قلقيلية.