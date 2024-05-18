استشهاد المُطارد إسلام خمايسة وإصابة آخرين بقصف الاحتلال منزلاً في مخيم جنين

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد القيادي بكتيبة جنين المُطارد إسلام خمايسة وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، بقصف صهيوني استهدف منزلًا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشهيد إسلام خمايسة وإصابة 8 آخرين، جرّاء قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في حي الدمج في مخيم جنين.

وأوضحت وزارة الصحة أن 5 إصابات بشظايا وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت 3 إصابات إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر صحفية أن طائرةً حربية "إسرائيلية" قصفت منزلًا بحارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى لاستشهاد خمايسة وإصابة 8 آخرين.

ويُشار إلى أن الاحتلال اتّهم خمايسة بتنفيذ عمليتي حرميش في 30 مايو 2023 وأسفرت عن مقتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم، وتمت العملية عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن وأمطرتها بوابل من الرصاص، حيث أصيب المستوطن مئير تماري، بجراح بالغة ما لبث أن فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه.

كما يتهم خمايسة بتنفيذ عملية دهس قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين في 22/12/2023 أصيبت فيها مجندة "إسرائيلية" بجراح.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس، في بيان مقتضب، إن "خمايسة هو أحد قادة كتيبة جنين، وقد ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".

وعاهدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.