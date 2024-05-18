حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 225 تواليًا.. آخر التطورات

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 225 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية على غزة، مرتكبًا آلاف المجازر ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ناهيك عن حرب التجويع التي استخدمها كسلاح لا يقل بشاعةً عن قنابله القاتلة، من خلال إغلاقه للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات السهداء نتيجة الجوع والجفاف الشديد.

وقالت وزارة الصحة، أمس الجمعة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و 56 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 35303 شهيد و 79261 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة بقطاع غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط مدينة رفح، بالتزامن مع غارة عنيفة على محيط المستشفى الإماراتي غربي المدينة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا عائلة "أبو هاشم" في مخيم بربرة وسط مدينة رفح.

وأُصيب 3 مواطنين جرّاء قصف طائرات الاحتلال شارع بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال جنوبي وشرقي مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال.

في خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "اصليح" في منطقة معن بخانيونس.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيد وعدد من الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "قديح" في عبسان الكبيرة.

وقصفت طائرات الاحتلال منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء تدمير الاحتلال عدة منازل ومحطة وقود شرقي بلدة عبسان بخانيونس جنوب القطاع.

و شنت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة معن بخانيونس جنوب قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قنابل طائرة مسيّرة على مدرسة فيصل بن فهد داخل منطقة الصفطاوي في حي الزهراء جنوب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، تزامنًا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

في شمال قطاع غزة، تواصلت الاشتباكات بالتزامن مع سماع دوي انفجارات خلال تصدي المقاومة لقوات الاحتلال في مخيم جباليا.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر المسيّرة نيرانها في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

ووجّه مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، نداءً لتوفير الوقود والمستلزمات الصحية في ظل تزايد أعداد الإصابات جراء العملية العسكرية للاحتلال بمخيم جباليا.

في مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال شرق حي الزيتون بمدينة غزة.