حماس: نؤكد على رفض أي تواجد عسكري لأي قوة كانت على أراضينا الفلسطينية

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على رفض أي تواجد عسكري لأي قوة كانت على أراضينا الفلسطينية.

وقالت الحركة، في بيانٍ مقتضب، "نؤكد وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية على حق شعبنا بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة".

كما شددت الحركة، على تأكيدها أن أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلاً عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني.

بدأت عشرات الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، صباح الجمعة، بتفريغ حمولة أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى الرصيف العائم على شاطئ بحر قطاع غزة.

وانطلقت عشرات الشاحنات من مناطق جنوبي قطاع غزة، ووصلت إلى الميناء العائم جنوبي مدينة غزة، وبدأت بنقل حمولة أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى الميناء.

وذكر أن الشاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ورافقتها طواقم من المنظمة في طريقها إلى الميناء.

موضوع ذي صلة: "ممزوج ببقايا بشرية".. صحيفة: "رصيف غزة العائم" يثير المخاوف لهذه الأسباب !

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الشاحنات ستعمل على نقل حمولة سفينة المساعدات إلى مناطق جنوبي القطاع لتوزيعها على مئات آلاف النازحين خاصة في منطقة المواصي، غربي خانيونس ودير البلح.