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كيف ردّت حماس على ادّعاء الاحتلال عن وصوله إلى جثامين بعض أسراه بغزّة؟

17 مايو 2024 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
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وفد حماس.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

شكك القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، في حقيقة إدعاءات جيش الاحتلال الوصول لثلاث جثث أسرى كانوا محتجزين بغزّة، مؤكدًا أن القول الفصل للمقاومة.

وأضاف الرشق في بيان صحفي، أن "ادّعاء الاحتلال -إنْ صَحَّ- عن وصوله إلى جثامين بعض أسراه لدى المقاومة في قطاع غزَّة، بعد ثمانية أشهر من العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لا يعدُّ إنجازا لحكومته النازية".

وأوضح أن ذلك "دليلٌ على ضعف أداء جيشهم المذعور، كما أنه يؤكد صدق وعد المقاومة بأنَّ العدو لن يحصل على أسراه إلاّ جثثاً هامدة أو عبر صفقة تبادل مشرّفة لشعبنا ومقاومتنا".

وأكد الرشق، أن "الجثامين التي يزعم الاحتلال الوصول إليها، قد تكون تلك التي قصفها الاحتلال سابقا وبقيت تحت الركام".

وتابع أنه "مع تشكيكنا برواية الاحتلال، فإنَّنا نؤكّد أنَّ هذا الادّعاء ما هو إلاّ محاولة للتغطية على خسائره وفشله الذريع أمام بسالة المقاومة وبأس رجال القسَّام وسرايا القدس في جباليا والزيتون وشرق رفح".

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم، الجمعة، تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين لرجل (53 عامًا) وامرأتين (22 و28 عامًا) من قطاع غزة؛ من دون أي تفاصيل عن العملية ومكانها في ما اعتبر ذلك "حفاظًا على أمن الجنود".

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "القلب تحطم على هذا الفقدان الكبير. سنعيد كل مختطفينا الأحياء والموتى على حد سواء، وأشيد بقواتنا على هذه العملية الحازمة".

وبحسب تقارير عبرية، فإن حصيلة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة تبلغ 129 بينهم 39 في عداد الموتى.

#غزة #طوفان الأقصى

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