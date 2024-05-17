استشهاد القيادي في حماس شرحبيل السيد بغارة على البقاع شرقي لبنان

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بلبنان، شرحبيل السيد، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على الطريق بين راشيا والمصنع في البقاع شرق لبنان.

وقد أدت الغارة إلى تدمير السيارة وفق ما أظهرت مشاهد فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جريحين وجثمان شهيد من السيارة المستهدفة.

وفي وقت سابق، استشهد طفلان سوريّان وعنصر من حزب الله بغارة إسرائيلية على بلدة النجارية بقضاء صيدا جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أن نحو 75 قذيفة صاروخيّة أُطلقت من لبنان.

وأعلن حزب الله استهداف عدّة مواقع و"مرابض" إسرائيلية، بينها قاعدة "تسنوبار" اللوجستية في الجولان المحتلّ، التي قال إنه استهدفها بـ50 صاروخ ‏"كاتيوشا"، بالإضافة إلى استهداف "مقر مُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في ’غعتون’، بعددٍ من المسيرات الانقضاضية" التي ذكر أنها "أصابت أهدافها ‏بدقة".

وأُصيب مستوطنان بجراح وُصفت بالطفيفة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على إصبع الجليل والجولان، فيما شنّ جيش الاحتلال هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، ادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني.