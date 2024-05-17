إسبانيا تمنع مرور 27 طناً من المواد المتفجرة لـ "إسرائيل" في موانئها

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أنّ بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.

تصريحات وزير الخارجية، تأتي تزامنًا بعد منع إسبانيا سفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأشار ألباريس إلى أنّ السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني.

وقال إن ذلك يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لأن إسبانيا “لا تريد المساهمة في الحرب”.

من جهته، أعلن وكان وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، أنّ السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة، في 21 مايو/أيار الحالي، وأنّ إسبانيا رفضت ذلك.

وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طناً من المواد المتفجرة.