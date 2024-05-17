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عضو بالكنيست: جميع كتائب القسام الـ 24 لا تزال نشطة بغزة وادّعاءات نتنياهو بتدميرها "محض وهم"

17 مايو 2024 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست عاميت هاليفي، أن كل كتائب القسام الـ 24 لا تزال  نشطة في غزة، وأن ادّعاءات جيش الاحتلال ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بهزيمة حماس وتدمير كتائبها باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وقال هاليفي في مقابلة مع القناة 14 العبرية، إن لديه معلومات بصفته عضوًا في لجنة الخارجية تنفي ادّاعاءات حكومة الاحتلال ووزير الحرب غالانت، بأنه تم القضاء على غالبية كتائب حماس ولم يتبق إلا 4 كتائب في منطقة رفح.

وأوضح أنه لم يتم القضاء على أي كتيبة من كتائب حماس، وجميعهم موجودون فوق الأرض وتحتها، ولا يزالون يضربون ويدكون بجنود الاحتلال.

وفي تصريحات سابقة، ادّعى نتنياهو أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" دمر 3 أرباع كتائب القسام في غزة، مؤكدًا أن اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم الذي يلي تدمير حماس وإخراجها من المشهد.

وفي تقارير سابقة، أشار مسؤولون في الاستخبارات الأميركية، إلى أن التقديرات حول الخسائر البشرية لحركة حماس ليست دقيقة وليست ذات معنى.

وقال موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مقربة من القيادة السياسية لحركة حماس، إن الإحصاءات "الإسرائيلية" بهذا الصدد "محض هراء، وإن الخسائر في صفوف كتائب القسام كانت قليلة للغاية.

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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