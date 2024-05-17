"والله اتخزَقوا".. القسام تبث مشاهد مثيرة عن اصطياد جنود بـ "عملية مركبة" في جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاوكة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أنّها دكّت جنود الاحتلال وآلياته في محاور توغلهم في شمال وجنوب قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

بثت كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها لعملية مركبة قامت بها شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ولاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف مقاتلو القسام في العملية المركبة دبابة من نوع ميركافا وناقلة جند بقذائف الياسين 105، وأطلقوا النار من سلاح رشاش "بي كيه سي" (BKC) باتجاه مجموعة من الجنود كانوا بجانب ناقلة جند شرق مخيم جباليا .

وأظهرت المشاهد -كما ظهر في مقطع الفيديو، مقاتلين من القسام وهم يستهدفون من مسافة قريبة الدبابة الإسرائيلية التي تصاعد منها دخان كثيف، ويستهدفون بسلاحهم الرشاش جنود الاحتلال، في حين قال أحد المقاتلين إنه أصاب الهدف.

وقال مقاوم من "القسام" بعد تساقط جنود الاحتلال "والله اتخزقوا يا ولاد.. والله اتخزقوا.. شفتهم بعيني والله".



"والله #اتخزقوا"..



الله أكبر ولله الحمد



عــاجــل | كتائب القسام: مشاهد من استهداف دبابة ميركافاه وناقلة جند بقذائف "الياسين 105"، وإطلاق النار صوب عدد من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا pic.twitter.com/Vh4KrOkekJ — رضوان الأخرس (@rdooan) May 17, 2024

وفي الفيديو الثاني الذي عرضته كتائب القسام، استهدف مقاتلوها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.

وتواصل فصائل المقاومة تنفيذ عدة عمليات في مختلف مناطق قطاع غزة كبدت جنود الاحتلال خسائر بشرية ومادية.

وفي أحدث عملياتها، أعلنت كتائب القسام أنها قطعت إمدادًا لجيش شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة واستهدفت دبابة وناقلة جند صهيونية وفجرت فتحت نفق.

وقالت، في بلاغٍ عسكري، “تمكنا من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، استهدفنا ناقلة جند ومجموعة من جنود العدو في معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

و"وأجبرنا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة في معسكر جباليا عدة مرات، وتسلل مجاهدونا خلف خطوط العدو شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة وناقلة جند صهيونية وفجروا فتحة نفق" وفق البيان.

وفي بيانٍ منفصل، قالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "تمكن مجاهدونا من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة مركفاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان".

واستهدفت كتائب القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة "TBG" شرق مدينة مدينة جباليا شمال القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا بعد استهدافهم ناقلة جند ومجموعة من جنود العدو موقعين اياهم بين قتيل وجريح.

كما دكّت كتائب القسام قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.