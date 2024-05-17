"وأوقعتهم بين قتيل وجريح".. كتائب القسام تصطاد جنود الاحتلال وتستهدف آلياته بمحاور التّوغل في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاوكة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أنّها دكّت جنود الاحتلال وآلياته في محاور توغلهم في شمال وجنوب قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "تمكن مجاهدونا من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة مركفاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان".

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا بعد استهدافهم ناقلة جند ومجموعة من جنود العدو موقعين اياهم بين قتيل وجريح.

كما دكّت كتائب القسام قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.