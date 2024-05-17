"وأوقعتهم بين قتيل وجريح".. القسام تصطاد جنود الاحتلال وتقطع خط إمداده شرق معسكر جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاوكة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أنّها دكّت جنود الاحتلال وآلياته في محاور توغلهم في شمال وجنوب قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وفي أحدث عملياتها، أعلنت كتائب القسام أنها قطعت إمدادًا لجيش شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة واستهدفت دبابة وناقلة جند صهيونية وفجرت فتحت نفق.

وقالت، في بلاغٍ عسكري، “تمكنا من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، استهدفنا ناقلة جند ومجموعة من جنود العدو في معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

و"وأجبرنا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة في معسكر جباليا عدة مرات، وتسلل مجاهدونا خلف خطوط العدو شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة وناقلة جند صهيونية وفجروا فتحة نفق" وفق البيان.

وفي بيانٍ منفصل، قالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "تمكن مجاهدونا من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة مركفاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان".

واستهدفت كتائب القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة "TBG" شرق مدينة مدينة جباليا شمال القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا بعد استهدافهم ناقلة جند ومجموعة من جنود العدو موقعين اياهم بين قتيل وجريح.

كما دكّت كتائب القسام قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.