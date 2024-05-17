وُصفت بـ"الخطيرة".. سقوط صاروخ "إسرائيلي" في مستوطنة بغلاف غزة والجيش يفتح تحقيقًا عاجلًا

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت مصادر عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن صاروخًا لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، سقط في مستوطنة "ياتيد" بغلاف غزة.

وقالت المصادر، إن المستوطنين عثروا على الصاروخ غير المنفجر في ساحة أحد المنازل في المستوطنة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين المستوطنين.

وقالت قوات الاحتلال، إنها تعمل على إزالة الذخيرة غير المنفجرة، مؤكدةً أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وأشار المجلس الإقليمي لـ"إشكول"‘ إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الصاروخ الذي يعود إلى سلاح الطيران في قوات الاحتلال.

وأضاف المجلس: "يقوم المتخصصون بتقييم الوضع في الموقع وبناء على ذلك سيتم إعطاء تعليمات لسكان المستوطنة الذين يعيشون بالقرب من موقع السقوط. إذا لزم الأمر ، سيتم إصدار تحديث آخر ".



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم العثور على قنبلة غير منفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة "موشاف ياتيد"، وسيتم جمع الذخائر من طرف قوات الجيش، ويجري التحقيق في الحادث الخطير".

وأوضح موقع "واينت" العبري أنه سيتم تنفيذ تفجير محكم للصاروخ ولهذا الغرض تجري الاستعدادات في المستوطنة لإجلاء المواطنين من منازلهم في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار بتوجيه من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" بأن "قنبلة سقطت بالخطأ في غلاف غزة وزنها نصف طن ولم تنفجر".

ويأتي هذا الخبر بعد أقل من 24 ساعة على خبر آخر بشأن إصابات بين الجنود "الإسرائيليين" جراء حادثة "نيران صديقة".



