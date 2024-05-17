شهداء وإصابات في قصف صهيوني على بلدة النجارية جنوبي لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على بلدة النجارية الساحلية جنوب مدينة صيدا في الجنوب اللبناني، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأعلنت وسائل الإعلام اللبنانية ارتقاء 3 شهداء على الأقل بينهم طفلين جراء الغارات "الإسرائيلية" قضاء صيدا جنوب لبنان.

وقال مراسل قناة المنار، إن الغارة التي شنها الاحتلال على بلدة النجارية أسفرت عن شهيد لبناني و ٣ جرحى سوريين، في حين أسفرت غارة استهدفت معمل الاحجار عن شهيدين سوريين إضافة إلى جريحين ومفقودين.

وأمس الخميس، ارتقى شهيدان جرّاء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق قضاء مدينة صور جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الرسمية، إن قصفًا مدفعيًا صهيونيًا وآخر بالفسفور استهدف منطقة المسلخ في بلدة الخيام؛ مما تسبب باندلاع حريق في المكان.

كما شنت طائرات الاحتلال، عدة غارات على مواقع وبلدات في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.