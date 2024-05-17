فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 31 شهيدًا و 56 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

في يومها الـ 224.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

رقابة عسكرية شديدة داخل استديوهات الأخبار وتعتيم "كامل" على خسائر الجيش.. صحفي "إسرائيلي" يكشف

"عارٌ لأسلافنا".. استقالة مدوّية لموظفة رفيعة المستوى بإدارة بايدن لدعمه حرب غزة

شهيد وإصابات.. اقتحامات ومواجهات واسعة في الضّفة الغربية

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم ورام الله

إبادة المكان والذاكرة.. تحقيق يوثق "إدمان" جنود الاحتلال على تفجير مباني غزة

بالأرقام.. خسائر ثقيلة يتكبّدها جيش الاحتلال بمعارك غزّة ولبنان منذ مطلع مايو

"من نقطة صفر".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياته بمعارك ضارية في غزة

حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس وترحب ببيان "قمة البحرين"

بالفيديو والصور الدّفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

17 مايو 2024 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية اليمنية، تمكّنت من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 مساء أمس الخميس أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية.

وأشار سريع في بيان عسكري، إلى أن طائرة  MQ9 تعتبر الطائرة الرابعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا ودعمًا لغزة.

وأوضح أن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأكد سريع أن القوات اليمنية بأتم جهوزيتها وعلى كل المستويات برًا وبحرًا وجوًا، مشددًا على أن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد.

#اليمن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الدفاعات الجوية اليمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة