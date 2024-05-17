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الصحة بغزة: 31 شهيدًا و 56 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 مايو 2024 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 224 على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و 56 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع  حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 35303 شهيد و 79261 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #وزارة الصحة الفلسطينية #طوفان الأقصى

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