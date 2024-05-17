شهيد وإصابات.. اقتحامات ومواجهات واسعة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة لعدة مدن وقرى في الضفة الغربية وسط مواجهات واشتباكات، واعتداءات واسعة على المواطنين.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق المدينة، وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب كريم رايق عبد الرؤوف اعمير.

واندلعت مواجهات في المدخل الشرقي لبلدة عنبتا شرق طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عامًا) في الفخذ.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه في مركز إسعاف عنبتا تتعامل مع إصابة فتى بالرصاص الحي في الفخد خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد تامر فقهاء في ضاحية شويكة شمالي طولكرم واستجوبت ذويه.

يُذكر أن الشهيد فقهاء نفّذ عملية بيت ليد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي استشهد برصاص الاحتلال في 4 مايو/أيار الجاري ببلدة دير الغصون.

وأعلنت سرايا القدس، كتيبة طولكرم تصديها لقوات الاحتلال واستهداف مركباتهم بصليات كثيفة من الرصاص أثناء اقتحامها لضاحية شويكة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي خليل بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت الفتى هشام ذيب قريب الشاب طارق داود للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وحطمت آليات الاحتلال صرح الشهيد محمود هلال وعددًا من المركبات المتواجدة قرب دوار الشيماء وسط قلقيلية.

كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات بحث وتمشيط في واد العزبة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد إطلاق نار استهدف قواتها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المناطق الشرقية في مدينة نابلس، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السم المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرأس.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم عسكر القديم، واعتقلت الشاب أمير الأمير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين: كريم عبد الباسط سلاودة وصلاح إبراهيم دوابشة بعد اقتحام منزليهما في بلدة دوما جنوبي نابلس.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي حلايقة بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ شمال الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبي الخليل، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن اعتقالات.