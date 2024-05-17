شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم ورام الله

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني وأُصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم، ومدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأعلنت مستشفى طولكرم الحكومي، ارتقاء الشهيد كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عامًا) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في بلدة بلعا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب اعمير.

واندلعت مواجهات في المدخل الشرقي لبلدة عنبتا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عامًا) في الفخذ.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه في مركز إسعاف عنبتا تتعامل مع إصابة فتى بالرصاص الحي في الفخد خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب كان يستقل دراجة نارية عند مدخل مخيم الجلزون، ما أدى إلى إصابته بالرصاص في القدم، ووصفت حالته بالمتوسطة، كما استولت على دراجته.