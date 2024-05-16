 بالأرقام.. خسائر ثقيلة يتكبّدها جيش الاحتلال بمعارك غزّة ولبنان منذ مطلع مايو

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عدد جرحاه في المعارك والمواجهات في قطاع غزة، وعلى الحدود الجنوبية للبنان، منذ مطلع آيار/ مايو الجاري.

وبحسب معطيات وبيانات "رسمية" صادرة عن الجيش، بأنه منذ مطلع أيار/ مايو الجاري، قُتل 19 جنديًا وضابطًا "إسرائيليًا" ومستوطنًا واحدًا بنيران المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وبيّنت المعطيات الصادرة اليوم الخميس، أنه في 5 مايو الجاري قتل 3 جنود إسرائيليين جراء قذائف الهاون التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من رفح تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري.

وأضافت أنه في اليوم التالي (6 مايو) قُتل جندي رابع متأثرًا بإصابته الحرجة التي أصيب بها خلال قصف المقاومة الفلسطينية لموقع كرم أبو سالم العسكري.

وأردفت: "يوم 6 مايو قُتل جنديين إسرائيليين في انفجار طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله نحو مستوطنة المطلة المقامة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان".

وتابعت: "قُتل جندي إسرائيلي في الـ 8 من مايو جراء صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله تجاه مستوطنة أفيفيم في الجنوب اللبناني".

وأعلنت قوات الاحتلال، يوم 8 مايو، عن مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة؛ متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في اشتباكات مع خلية لكتائب القسام عقب محاصرة منزل في بلدة دير الغصون شمالي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وقُتل 4 جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، يوم 10 مايو، وفق بيانات جيش الاحتلال.

ونوهت ذات المصادر إلى مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك برية مع المقاومة الفلسطينية شرق رفح، جنوبي قطاع غزة، يوم 14 مايو.

وأمس الأربعاء؛ 15 أيار/ مايو الجاري، أُعلن عن مقتل مستوطن "إسرائيلي" بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله تجاه كيبوتس أدميت على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وأعلنت قوات الاحتلال، في ذات اليوم 15 مايو، مقتل موظف في وزارة الجيش متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قذيفة هاون أطلقت من رفح تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري من قبل المقاومة الفلسطينية يوم 13 مايو.

وصباح اليوم الخميس؛ 16 مايو الجاري، قال جيش الاحتلال إن 5 جنود إسرائيليين؛ أحدهم ضابط، قُتلوا في معارك مع المقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.