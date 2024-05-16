حماس: نرحب بالبيان الصادر عن القمة العربية الداعم لتطلعات شعبنا في التحرر

غزة/ فلسطين أون لاين

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عُقدت في مملكة البحرين، اليوم الخميس.

وقالت الحركة، في بيان صحفي مقتضب، "نرحب بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي أكّدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال، وتأكيدها على رفض العدوان الصهيوني ومحاولات التهجير لشعبنا التي سعى لها الكيان الصهيوني المجرم من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة.

ودعت حماس، "الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار".

واستضافت العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، حيث تصدّرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة وملفات عربية أخرى جدول الأعمال.

وفي كلمته، طالب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما أدان ما يحدث في رفح، التي تتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية.

إلى ذلك، طالب إعلان المنامة في ختام القمة بالتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة.