حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس وترحب ببيان "قمة البحرين"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن "أسفها مما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة، حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية".

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، إنها "تؤكد أن العدو الصهيوني الذي يُعْمِل في شعبنا الأعزل قتلاً وإرهاباً وتنكيلاً، منذ أكثر من ستة وسبعين عاماً، في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل؛ لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا في جميع مراحل ومحطات النضال الوطني منذ العام 1948".

وأضافت الحركة، أن "عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، شكلت الحلقة الأهم في نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي ينتهك حقوقنا ومقدّساتنا، وينكِّل بأسرانا، لتُعِيد وضع قضيتنا الفلسطينية من جديد، على رأس سلم الأولويات، وتُحَقِّق من المكاسب الاستراتيجية ما يسوء وجه هذا الكيان، ويقرّبنا أكثر من الحرية وتقرير المصير".

وتابعت في البيان، أنها "أكّدت مراراً حرصها إتمام الوحدة الوطنية، وتحلّت بالمرونة المطلوبة في كل المحطات، في سبيل تمتين جبهتنا الداخلية، وتوحيد الصف الوطني في مواجهة المخاطر التي تعصِف بقضيتنا وشعبنا، وهو ما عبّرت عنه الحركة في اللقاءات الأخيرة التي جرت في موسكو وبيجين".

وفي المقابل، رحّبت حركة (حماس) بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عُقدت في مملكة البحرين، اليوم الخميس.

وقالت الحركة، في بيان صحفي منفصل، "نرحب بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي أكّدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال، وتأكيدها على رفض العدوان الصهيوني ومحاولات التهجير لشعبنا التي سعى لها الكيان الصهيوني المجرم من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة.

ودعت حماس، "الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار".

واستضافت العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، حيث تصدّرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة وملفات عربية أخرى جدول الأعمال.

وفي كلمته، طالب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما أدان ما يحدث في رفح، التي تتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية.

إلى ذلك، طالب إعلان المنامة في ختام القمة بالتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة.