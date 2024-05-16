شمال قطاع غزّة.. الاحتلال يحاصر آلاف السكان ويقطع عنهم إمدادات الحياة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنّ عشرات المناشدات تصل من سكان مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزّة، ممن تقطعت بهم سبل الحياة لليوم الخامس على التوالي، بعدما توغلت آليات الاحتلال وحاصرتهم.

وأوضح رئيس المكتب الحكومي، في تصريحٍ صحافي، أنّ آلاف المواطنين الذين يتواجدون حاليا في مدينة بيت حانون، لم يصلهم منذ بدء العملية العسكرية على مخيم جباليا أي طعام أو مياه ولا أي من مقومات الحياة وهم محاصرين بشكل تام داخل المدينة.

كما وأشار إلى، أن سكان تلك المناطق، شمال القطاع، يعانون جراء وصول آثار القصف الشديد وإطلاق النار على الجهة الشرقية من مخيم جباليا بشكل كثيف، ما تسبب بوقوع إصابات دون وجود أي نقاط طبية أو مستشفيات لإسعافهم بالمدينة، بعد تدمير جيش الاحتلال مستشفى مدينة بيت حانون.

وحمّل المكتب الحكومي، الاحتلال مسئولية حياة هؤلاء المواطنين وبينهم آلاف الأطفال والنساء.

كما وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية، بالتحرك لإنقاذهم وإنهاء حصارهم ووقف الجريمة التي يقوم بها جيش الاحتلال في مخيم جباليا وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى ونسف مربعات سكنية كاملة وتدمير المرافق العامة والمنشآت الخدماتية.

وفي 11 مايو/ أيار الجاري، طالب الجيش الإسرائيلي بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور "بشكل فوري"، والتوجه نحو "المأوى" في مناطق غربي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "تل أبيب" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.