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تحقيق لإندبندنت: بايدن متواطئ في المجاعة بغزة

16 مايو 2024 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
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بايدن
غزة/ فلسطين أون لاين

قال تحقيق لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الرئيس الأميركي جو بايدن متواطئ في المجاعة المدمرة التي يشهدها قطاع غزة.

وكشف التحقيق عما اعتبرها أخطاء وفرصًا ضائعة وخيارات سياسية لإدارة بايدن سمحت بحدوث مجاعة في شمال غزة

وجاءت هذه الخلاصة استنادا إلى وثائق مسربة وشهادات مسؤولين حاليين وسابقين وشهود عيان، وهو ما يرسم صورة قاتمة للكارثة التي كان من الممكن منعها بشكل كامل، حسب التحقيق.

وقال تحقيق الصحيفة إن نحو 19 مذكرة داخلية بالوكالة الأميركية للتنمية انتقدت الدعم الأميركي للحرب على غزة، ونقل عن مذكرة داخلية صيغت هذا الشهر دعوة وجهت إلى إدارة بايدن لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يتسبب في المجاعة بغزة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين -بعضهم سابقون- أن واشنطن وفرت غطاء لإسرائيل لإحداث مجاعة في غزة، بجعلها إدخال المساعدات مستحيلا، وأن إدارة بايدن رفضت أو تجاهلت مناشدات بالضغط على إسرائيل لإدخال مساعدات كافية إلى القطاع.

المصدر / وكالات
#غزة #حرب التجويع #حرب الإبادة الجماعية

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