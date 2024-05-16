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"من نقطة صفر".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياته بمعارك ضارية في غزة

16 مايو 2024 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دكّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، جنود الاحتلال وآلياتهم التي حاولت التوغل في مدينتي جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن "مجاهديها دمّروا دبابة "ميركفاه 4" متوغلة شرق مدينة جباليا بعبوة "شواظ"، وضعها المجاهدون من نقطة صفر عند الباب الخلفي لها، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح".

وأعلنت القسام، أنها تمكّنت من تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسام أنّ مجاهديها استهدفوا دبابةً لجيش الاحتلال من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" جنوب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.

#غزة #القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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