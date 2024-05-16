"أبناؤنا يفقدون أرجلهم في مذبح نتنياهو".. أمهات جنود الاحتلال يُهاجمن الحكومة ويُطالبن بإعادة أبنائهن من غزة

غزة - فلسطين أون لاين

هاجمت أمهات الجنود الذين يُقاتلون بحرب الاحتلال على غزة، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، عبر توقيع بيان طويل يُطالبن فيه بإعادة أبنائهن من الحرب.

ووفقًا لتقرير صحيفة "معاريف" العبرية، فإن أمهات 600 جندي، وقّعن بيانًا لمُطالبة نتنياهو بإرساء طريق من أجل الخروج من حرب غزة.

وقالت الأمهات في البيان، "أبناؤنا يفقدون حياتهم عبثاً، وهو يدفنهم والمختطفين".

وتابعت: "أبناؤنا يفقدون أذرعهم وأرجلهم على مذبح رئاسة نتنياهو".

وأشارت الأمهات إلى أنهن علمن من خلال تصريح وزير الحرب يوآف غالانت أن نتنياهو لا يخطط لمستقبلٍ فحسب، بل إن الوزير لا يخطط لمستقبل أفضل ويدفن أبناءنا والمختطفين في عمق غزة".

تأتي رسالة أمهات الجنود "الإسرائيليين" عقب انتقادات لاذاعة وجهها غالانت إلى نتنياهو بسبب عدم حسمه ما يعرف بـ"اليوم التالي" من الحرب على غزة.

وأكد غالانت في تصريحه أن عدم اتخاذ القرار هو بمثابة اتخاذ أحد أسوأ الخيارات.

وأضاف: "طرحت هذه القضية لعدة أشهر دون استجابة، ولسوء الحظ، لم يتم طرح الخطة للمناقشة، والأسوأ من ذلك أنه لم يتم طرح أي بديل آخر للمناقشة".

وأشار غالانت إلى أن خطة إقامة حكم عسكري "إسرائيلي" في قطاع غزة، وو بديل خطير، استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً، موضحًا أن الحكم العسكري في غزة سيصبح الجهد الرئيسي على حساب الساحات الأخرى، وسيؤدي إلى إراقة الدماء وتكلفة اقتصادية كبيرة".

وفي خطاب سابق، ادعى نتنياهو أن الحديث عن اليوم التالي للحرب سيبقى مجرد كلام فارغ من المضمون إذا بقيت حماس سليمة.